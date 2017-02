Roemeense betogers lijken slag thuis te halen in strijd tegen corruptie

bewerkt door: redactie

corruptie De Roemeense regeringspartij PSD spreekt voor het eerst van een mogelijke intrekking van het decreet op de versoepeling van de anticorruptiewetgeving. Vandaag betoogden opnieuw tienduizenden mensen tegen de versoepeling.

"We kunnen eventueel over de intrekking van de verordening spreken als de eerste minister daarmee instemt", zegt Liviu Dragnea, de leider van de sociaaldemocratische PSD, in een gesprek met de Roemeense nieuwswebsite DC News. Liviu Dragnea zou een beslissende invloed hebben op premier Sorin Grindeanu, die sinds een maand aan de macht is. Hij zei dat hij "een oplossing zou voorstellen om het conflict te doven".



Na vier avonden van betogingen in het hele land kwamen vandaag weer enkele tienduizenden mensen op straat, 30.000 volgens de nieuwszender Digi24. Ze stapten, vaak met het hele gezin, naar het parlement, en vormden een menselijke ketting.