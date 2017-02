17-jarige jongen verdacht van dertig huurmoorden

Door: redactie

4/02/17 - 14u16 Bron: ANP

Een zeventienjarige jongen is in het zuiden van Colombia opgepakt op verdenking van dertig huurmoorden. Die zou hij sinds zijn twaalfde gepleegd hebben. De beruchte jongen, die de bijnaam Frijolito (Boontje) kreeg, werd al enige tijd gezocht.



"Hij wordt vervolgd voor de huurmoorden en voor ontvoering, afpersing, roof en diefstal", aldus de politiechef van de stad Cali. De tiener liep tegen de lamp tijdens een politieonderzoek in Cali in kringen van drugsbendes.



Zeker twee moorden, gepleegd in een winkelcentrum, zijn niet moeilijk te bewijzen omdat die zijn vastgelegd door bewakingscamera's. Het waren deze moorden die eind september justitie op het spoor van Frijolito zetten. Zijn echte naam is niet bekendgemaakt.