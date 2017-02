Dader van machete-aanval aan Louvre niet langer in levensgevaar: "Mijn zoon is geen terrorist"

Door: redactie

De verdachte van de aanval op vier militairen aan het Louvre in Parijs verkeert niet langer in levensgevaar. Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek. De man probeerde met een machete de militairen aan te vallen en zou daarbij "Allah Akbar" geroepen hebben. Een militair raakte gewond, de verdachte werd in de buik geschoten. Zijn vader verklaart intussen in enkele Egyptische media dat hij daar niet bij betrokken kon zijn. "Mijn zoon is geen terrorist", klinkt het.

De verdachte zou een 29-jarige Egyptenaar zijn die in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft, maar meer informatie wou de procureur van Parijs gisteravond niet kwijt. De man raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hoewel zijn toestand nu "verbeterd" is, kan hij nog niet ondervraagd worden.



Omdat de man nog niet aan de tand werd gevoeld, kan er nog niets over zijn motief worden gezegd. Maar de Franse president François Hollande liet al weten dat er geen twijfel over kon bestaan dat het om een terroristische daad ging. De veronderstelde dader verbleef in de Verenigde Arabische Emiraten en had op 30 oktober 2016 een toeristenvisum voor Frankrijk aangevraagd.



In Egyptische media klinkt de naam Abdallah El-Hamahmy uit Dakhalia, een kustprovincie ten noorden van de hoofdstad Caïro. Zijn vader ontkent in de krant 'al-Masry al-Youm' echter dat zijn zoon betrokken zou zijn bij die aanval in Parijs. "Mijn zoon is geen terrorist en heeft geen enkele politieke verbondenheid."



Nog volgens de vader trok de man twee jaar geleden naar Dubai om daar aan de slag te gaan op een advocatenkantoor. Bovendien heeft vader El-Hamahmy twijfels bij de Franse verklaring dat zijn zoon op 26 januari vanuit de Verenigde Arabische Emiraten in Parijs zou zijn gearriveerd. "Op 26 december is hij voor zijn werk afgereisd naar Frankrijk en hij zou zaterdag normaal gezien terugkeren", aldus nog de vader, een oud-politiecommissaris.



De zoon was inderdaad in de buurt van het museum waar hij enkele selfies getrokken heeft vlak voor de aanval. De Egyptische krant heeft die foto's waar Abdallah op te zien is gepost op zijn website.



De vader heeft de Egyptische overheid opgeroepen om zijn zoon te steunen. De regering veroordeelde gisteren al de aanval op het museum, al werd er toen met geen woord gerept over de identiteit van de dader.