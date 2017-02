Oplichters persen bejaarde dame af tot ze in psychiatrie belandt

Door: redactie

4/02/17 - 07u09 Bron: CBC

CBC Go Public investigation helps victim Gulshan Ladhani recover from an extortion scam https://t.co/2hKhFGKyjZ pic.twitter.com/xzi3eyqow3 — ismailimail (@ismailimail) 3 februari 2017

De 78-jarige Gulshan Ladhani uit de Canadese stad Toronto werd het slachtoffer van internationale oplichters die de vrouw de daver op het lijf joegen en haar meer dan 50.000 dollar (35.000 euro) afhandig maakten. Ladhani ging leningen aan bij drie banken om hen te betalen. Uiteindelijk zorgden de grote druk en angst ervoor dat ze eronderdoor ging en moest opgenomen worden in de psychiatrie.

De feiten vonden plaats in juli 2015. Op minder dan een maand tijd dwongen oplichters Gulshan Ladhani, die afkomstig is uit Oeganda, om meer dan 50.000 dollar op te hoesten. De afpersers vertelden haar eerst dat ze van de Canadese immigratiedienst waren en dat ze vergeten was om een formulier in te vullen. Als ze niet betaalde, zou ze gearresteerd en gedeporteerd worden, kreeg de vrouw te horen.



De dreigementen werden steeds erger en de vrouw vernam dat haar familie zou vermoord worden als ze niet betaalde. Ladhani had net twee broers verloren en was doodsbang dat haar familieleden iets zou overkomen.

Lening bij drie banken De bejaarde vrouw gaf de oplichters alles wat ze bezat en ging uiteindelijk te leen bij drie verschillende banken toen de bedreigingen tegen haar familie aanhielden. In 23 verschillende transacties op slechts enkele weken tijd schreef ze meer dan 35.000 euro over naar verschillende locaties en mensen in India.



De telefoontjes werden steeds agressiever en Ladhani werd alsmaar banger. De oplichters wisten waar ze woonde en vertelden haar dat ze in de gaten werd gehouden. Ze bleken haar verplaatsingen te volgen via haar gsm.

Psychiatrie "Waar haal ik het geld om hen te betalen? Ik heb geen geld. Ik werk niet, ik ben een bejaarde, een oude vrouw." Gulshan Ladhani De afpersing kwam aan het licht toen Ladhani instortte en in de psychiatrie werd opgenomen. Haar familie toonde de banken van wie ze geld geleend had bewijzen van de oplichting en lichtte de politie in. De financiële instellingen kregen ook haar psychiatrische evaluatie te zien, waaruit bleek dat Ladhani's kritisch denkvermogen was aangetast tijdens de afpersing.



Maar de banken gingen toch achter de vrouw aan: ze wilden een terugbetaling plus interesten. "Waar haal ik het geld om hen te betalen?" vroeg Ladhani aan 'Go Public', een programma van de Canadese openbare omroep dat het verhaal aan het licht bracht. "Ik heb geen geld. Ik werk niet, ik ben een bejaarde, een oude vrouw."