Dit is de verdachte voor de aanval in het Louvre

Guy Van Vlierden

3/02/17 - 21u12

Abdallah El-Hamahmy, de verdachte van de aanval in het Louvre, Parijs. © Facebook.

De dader van de aanval op enkele militairen aan het Parijs museum het Louvre is een 29-jarige Egyptenaar die in de Verenigde Arabische Emiraten woonde en pas sinds 26 januari in Parijs was. Dat heeft de Franse procureur François Molin vanavond bevestigd. Het zou gaan om Abdallah El-Hamahmy, een man uit het Egyptische Mansoura. Kort voor de aanval riep hij op Twitter op tot "een meedogenloze oorlog".

Op een Twitteraccount met de naam Abdallah El-Hamahmy werd er nog geen halfuur vóór de feiten opgeroepen tot een "meedogenloze oorlog", steun betuigd aan moslimstrijders in Syrië en aan Islamitische Staat.



Het account is van een man uit het Egyptische Mansoura, met dezelfde leeftijd als de verdachte. Daarop geeft hij aan dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten tewerkgesteld was. Bovendien is te zien op het account dat hij vorige donderdag het vliegtuig nam van Dubai naar Parijs. Op Facebook maakte hij zich eerder ook al kenbaar als een salafist. Lees ook Militair schiet aanvaller neer die met machete zwaait bij Louvre