Dit is de verdachte voor de aanval in het Louvre

Robbe van Lier

3/02/17 - 21u12

Abdallah El-Hamahmy, de verdachte van de aanval in het Louvre, Parijs. © Facebook.

De dader van de aanval op enkele militairen aan het Parijse museum het Louvre is een 29-jarige Egyptenaar die in de Verenigde Arabische Emiraten woonde en pas sinds 26 januari in Parijs was. Dat heeft de Franse procureur François Molin vanavond bevestigd. Volgens officieuze bronnen zou het meer specifiek gaan om Abdallah El-Hamahmy, een man uit het Egyptische Mansoura. Kort voor de aanval riep hij op Twitter op tot "een meedogenloze oorlog".

Vanochtend viel een man enkele militairen aan in het Carrousel du Louvre, een winkelcentrum onder het Parijse museum het Louvre. Toen soldaten hem de toegang weigerden omdat hij bagage bij zich had, viel hij één van de militairen aan met een machete. Daarop openden de militairen het vuur en schakelden ze de man uit. De procureur van de Franse Republiek François Molins verklaarde vanavond dat de dader in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.



Nog volgens de procureur had de aanvaller geen identiteitspapieren op zak op het moment van zijn aanval, maar volgens de speurders gaat het om een inwoner van de Verenigde Arabische Emiraten. Vorige week donderdag 26 januari kwam hij met een toeristenvisum naar Parijs. Twee dagen later kocht hij twee militaire machetes in een wapenwinkel in de Franse hoofdstad.