Meer dan 1.300 migranten gered voor kust van Libië

3/02/17 - 20u29 Bron: Belga

Vluchtelingen aan boord van de Golfo Azzurro (archiefbeeld). © ap.

Er zijn vandaag meer dan 1.300 vluchtelingen voor de kust van Libië uit de zee gered. In totaal zijn er sinds woensdag alleen al meer dan 3.000 vluchtelingen uit zee opgevist. De ngo's die werkzaam zijn in de regio noemen de situatie "een nachtmerrie".

De reddingsacties gebeurden voornamelijk door de Aquarius, van de ngo's SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen, en de Golfo Azurro van de ngo Proactiva Open Arms.



Volgens de ngo's is de toestand in de zone "een nachtmerrie". Zo zijn er volgens de Italiaanse kustwacht sinds woensdag in die zone al ruim 3.000 vluchtelingen uit zee opgevist. De ngo's wijzen op het gebrek aan reddingsvaartuigen en aan externe steun.



Het probleem werd vrijdag op de EU-top in Valetta, Malta, aangekaart. Ngo's en internationale organisaties hebben de door de EU voorziene maatregelen al afgedaan als ruim onvoldoende.