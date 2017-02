Raadgeefster Trump verzint bloedbad

Door: redactie

Kellyanne Conway, een raadgeefster van Donald Trump, heeft in een interview het inreisverbod dat hij afkondigde verdedigd met twee leugens. Op de Amerikaanse televisie vertelde Conway dat president Obama ook een inreisverbod van zes maanden heeft opgelegd aan twee Irakezen nadat ze een bloedbad hadden veroorzaakt in Bowling Green. "Ik wed dat er heel weinig berichtgeving was, ik wed zelfs dat dit heel nieuwe informatie is voor de mensen, dat president Obama een inreisverbod van zes maanden had voor het Iraakse vluchtelingenprogramma, nadat twee Irakezen naar hier kwamen, radicaliseerden, en het brein waren van het bloedbad in Bowling Green. Mensen weten daar niets van, omdat het niet in het nieuws kwam", zei Conway. Twee problemen: er was daar geen bloedbad en Obama heeft nooit een inreisverbod uitgevaardigd voor Irakezen. Het is ook deze Conway die onlangs de leugens van het Witte Huis over de opkomst bij de eedaflegging omschreef als "alternatieve feiten".