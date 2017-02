Door: redactie

Aan het Louvre in Parijs heeft een Franse soldaat een man neergeschoten die het museum wilde binnendringen met twee verdachte rugzakken en een machete. De aanvaller raakte zwaargewond, maar zou niet in levensgevaar zijn. Het volledige museum is geëvacueerd. De politie vermoedt dat het om een daad van terreur gaat.