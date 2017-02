Eén jaar later en het contrast kan niet groter: Hope (3) gaat voor het eerst naar school

Door: redactie

Het contrast kan niet groter: Hope (links) in januari 2016, Hope (rechts) deze week. De jongen gaat voor het eerst naar school. © Facebook.

Herinnert u het zich nog? Het verschrikkelijke beeld van het Nigeriaanse jongetje Hope (2) dat verhongerd en uitgemergeld door zijn ouders in de steek werd gelaten omdat hij zogezegd behekst was? De foto van de kleine pagadder die van een fles water drinkt en enkele koekjes krijgt, ging vorig jaar de wereld rond. Een jaar later kan het contrast niet groter: nadat Hope op miraculeuze wijze aansterkte, gaat hij sinds deze week opnieuw naar school. Dat plaatste de Deense hulpverleenster Anja Ringgren Lovén, die de jongen in een erbarmelijke toestand vond, op haar Facebookpagina. Hope is opnieuw een échte kleuter, die nu lekker geniet van een boterham met een choco en houdt van dansen met vriendjes...