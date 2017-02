Nieuwe vicedirecteur CIA liet gevangenen folteren in Thailand

Koen Van De Sype

De nieuwe top van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA staat niet negatief tegenover het folteren van gevangenen, hoewel de praktijk officieel verboden is. CIA-baas Mike Pompeo liet al verstaan dat hij vindt dat waterboarding niet onder foltering valt en sinds gisteren heeft hij ook een nummer 2 naast zich die zelf ooit betrokken was bij het hardhandig ondervragen van terreurverdachten. Gina Haspel hielp daarna om het bewijsmateriaal - een videotape - te laten verdwijnen.

Het is de krant The New York Times die in het verleden van de nieuwe vicedirecteur van de CIA ging spitten. Ze was lang een geheim agent van de spionagedienst en zou een belangrijke rol hebben gespeeld in het 'buitengewone uitleveringsprogramma' waarmee gevangenen aan andere regeringen werden uitgeleverd en vastgehouden in geheime detentiecentra, waar ze gefolterd werden door personeel van de CIA. Een op dat moment volledig legale praktijk voor de VS.



Waterboarding

Zelf stond ze aan het hoofd van een dergelijke gevangenis in Thailand. Daar zou ze in 2002 toegezien hebben op de brutale ondervraging van twee gevangenen: Abu Zubaydah en Abd al-Rahim al-Nashiri. Die eerste moest tot 83 keer toe waterboarding ondergaan in één maand. Hij werd onder meer ook verscheidene keren met zijn hoofd hardhandig tegen de muur geslagen. Tot zijn ondervragers vonden dat hij geen nuttige informatie meer kon geven.



Video

De sessies werden opgenomen op video en bewaard in een kluis van het CIA-hoofdkwartier in Thailand. Tot 2005, toen de opdracht kwam om ze te vernietigen. Het was de naam van Gina Haspel - die intussen op het hoofdkwartier in de VS werkte - die op de papieren stond. Volgens de geheime dienst zou de order echter gekomen zijn van de toenmalige baas van Haspel: Jose Rodriguez.