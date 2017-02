Agent wil suïcidale vrouw uit rivier redden en komt zelf om

© rv.

Hij gaf zijn leven om dat van een ander te redden. Zo zal agent Eric Mumaw (44) voor altijd herinnerd worden. In een poging om met twee collega's een suïcidale vrouw uit de Cumberland River in Nashville te redden, verdronk hij gisterochtend zelf. De vrouw overleefde het incident.

Om 4u16 belde een familielid van Juli Glisson (40) naar de politie van Nashville. Glisson, een vrouw die in het verleden ook al met zelfmoordgedachten kampte, stond met haar auto aan een scheepshelling bij de Cumberland. Mumaw kwam met twee collega's ter plaatse. Ze probeerden de bestuurster te overtuigen uit haar wagen te stappen.



Dat leek te lukken tot Glisson op een bepaald moment de auto toch in versnelling zette en de scheepshelling afreed tot in het water. Mumaw en zijn collega Nick Diamond verloren hun evenwicht en vielen in het ijskoude water van de rivier. Diamond kon de panikerende Mumaw nog even vastgrijpen maar moest hem dan lossen. Diamond kon de oever weer bereiken, Mumaw niet.



De derde collega, Trent Craig, zag alles vanop de scheepshelling gebeuren. Hij sprong ook nog in de rivier om Mumaw te redden maar slaagde daar niet in. Iets na achten 's ochtends vond een duiker het lichaam van Mumaw. De agent was achttien jaar in dienst bij het korps van de Metro Police in Nashville en stond bekend als erg hulpvaardig en als iemand die van zijn job hield.



Glisson was zelf uit de wagen geraakt en had zich in veiligheid kunnen brengen door naar de oever van de rivier te zwemmen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er loopt een onderzoek naar haar.





Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.