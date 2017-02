Vader van 15-jarige tweeling die vrouw verkrachtten: "Ik kan het niet geloven"

Door: Sander Sonnemans

3/02/17 - 12u44 Bron: AD.nl

De vrouw werd in november in haar eigen auto gedurende acht minuten meerdere keren verkracht. © Opsporing Verzocht..

Een geruchtmakende verkrachting van een 35-jarige vrouw uit de Nederlandse stad Schiedam is volgens de politie gepleegd door een 15-jarige tweeling en hun 16-jarige vriend.

De groepsverkrachting vond plaats op de vijftiende verjaardag van de tweeling. De tieners zijn maandag van hun bed gelicht en werden gisteren voor veertien dagen in voorlopige hechtenis genomen. De vrouw werd afgelopen november in haar eigen auto gedurende acht minuten meerdere malen misbruikt.



"Ik kan het niet geloven", zegt de vader van de tweeling kort voordat de jongens bij de rechter-commissaris (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.) worden gehoord.



Zijn vrouw en hij maken een even gespannen als verslagen indruk, ze zitten met veel vragen en zijn vol onbegrip. "Ik wil graag van mijn jongens horen wat precies is gebeurd. Drie jonge jongens die volgens de politie in acht minuten tijd om de beurt een vrouw in auto verkrachten, hoe kan dat? Dat vraag ik me af. Ik kan het me van mijn jongens ook niet voorstellen."



De drie verdachten zitten bij elkaar op een vmbo-school (vergelijkbaar met het beroepssecundair onderwijs) in Rotterdam-West en wonen in de multiculturele wijk Oud-Mathenesse, op een steenworp afstand van de plaats van het misdrijf. De jongens worden alle drie door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van het seksueel binnendringen in het lichaam van het Schiedamse slachtoffer. "Verkrachting dus", verduidelijkt een woordvoerder van het OM.



Brutaal

De moeder van de tweeling is bang dat haar kinderen door hun vriend in de ellende zijn meegesleept. "Verkeerde invloeden. Een moeilijk hanteerbare jongen, die wij niet bij ons binnen wilden hebben. Waarom? Omdat zijn moeder me heeft verteld dat hij liegt en bedriegt, brutaal is, niet luistert en zij hem niet de baas kan."



"Hij kwam er bij ons niet in", vervolgt de vader. "We wilden niet dat onze jongens met verkeerde vrienden omgingen."



Op de verjaardag van de tweeling strijken de ouders de hand dan toch over hun hart en mag de ongewenste vriend binnenkomen. Dan, 's avonds rond 18.30 uur, gaan ze de deur uit om naar hun zeggen een vriend op te halen bij de fitness. Nauwelijks een half uur later bezorgen ze op de donkere Bokelweg - dat aan de rand van het dan nagenoeg verlaten bedrijventerrein aan de A20 tussen Rotterdam en Schiedam ligt - een vrouw die naar huis wil een acht minuten durende nachtmerrie.



Opsporing Verzocht

De beelden van beveiligingscamera's bij de plaats van het delict worden in het tv-programma Opsporing Verzocht getoond en leiden tot grote verontwaardiging. Te zien is dat het slachtoffer vanaf station Schiedam-centrum naar haar auto loopt en instapt. Wat ze niet weet is dat ze wordt achtervolgd door drie jongens van wie er twee op fietsen rijden. Voor ze het weet zit één van hen naast haar in de auto. In de minuten die volgen wordt de vrouw in haar eigen auto verkracht. Niet één keer, maar meerdere malen. De jongens verlaten om en om af en toe de auto. In de onuitwisbare acht minuten wordt de vrouw om beurten misbruikt. De tweeling, zegt de moeder zich te herinneren, was de avond van het schokkende misdrijf iets na half acht weer thuis. Twee maanden lang zwegen ze thuis over de gebeurtenis die het leven van het slachtoffer finaal overhoop haalde.



Advocaat Sandor Bosch, die de tweeling bijstaat, zegt inhoudelijk niet op de aanklacht te kunnen reageren. "De jongens zitten in beperkingen en dan lijkt het me niet handig om al iets te zeggen." Rachid Moghni, de raadsman van de 16-jarige verdachte, was gisteren onbereikbaar voor commentaar.



Het tv-programma Opsporing Verzocht zond eind november onderstaande beelden uit (bron: Dumpert).