Franse soldaten schieten aanvaller met machete neer bij Louvre, museum dicht

3/02/17 - Bron: Reuters

Aan het Louvre in Parijs hebben Franse soldaten het vuur geopend op een aanvaller die het museum binnen probeerde te geraken en hen aanviel met een machete. De aanvaller is gewond. De politie gaat uit van een poging tot "terroristische aanval".

Volgens de Franse media hadden twee soldaten rond 9.45 uur een man met twee rugzakken de toegang ontzegd tot het Carrousel du Louvre, een klein winkelcentrum onder het beroemde museum. Daarop zou de man een poging ondernomen hebben om een van de twee militairen met een mes aan te vallen. De Franse politie zegt dat de aanvaller daarbij ook "Allahu Akbar" riep. De soldaten openden daarop het vuur en losten in totaal vijf schoten. De aanvaller zou bij het incident ernstig gewond zijn geraakt, zo meldt de nieuwssite van BFM TV. De soldaat werd aan de arm geraakt.



Hoewel de politie denkt dat de aanvaller alleen handelde, werd een tweede persoon opgepakt wegens "verdacht gedrag".



Geen explosieven gevonden

Het gebied rond het museum is geëvacueerd en afgezet en het museum zelf is gesloten. Bezoekers die al in het museum waren op het moment van de aanval, moesten binnen blijven. Ook het metrostation aan het Louvre is gesloten. De bagage van de man is doorzocht, maar er werden geen explosieven gevonden.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt om voorrang te geven aan de veiligheids- en hulpdiensten.