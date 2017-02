Vrouw vindt twee dode arbeiders in haar kelder

(archiefbeeld) © thinkstock.

Duitsland In de kelder van een gezinswoning in de Duitse stad Wiesbaden zijn de lichamen van twee dode arbeiders aangetroffen. Een bewoonster ontdekte gisteravond de lijken van twee mannen van respectievelijk 38 en 58 jaar oud nadat ze het huis gedurende meerdere uren verlaten had.

Volgens de eerste berichten waren de arbeiders daar met werkzaamheden bezig. Hun lichamen vertoonden letsels, aldus de politie. De doodsoorzaak is vooralsnog niet opgehelderd. Een politiewoordvoerder spreekt over "verdachte omstandigheden".



Aanwijzingen voor een explosie of ongeval zijn er op dit moment niet. Het parket van Wiesbaden deelde mee dat er sporen zijn van geweld. Meer details over de aard van de kwetsuren van de overledenen werden niet vrijgegeven.



Of de mannen met elkaar op de vuist gingen of één van de arbeiders de andere doodde en dan zichzelf, is eveneens mogelijk. "Wij sluiten niets uit", verklaarde het parket.



De omstandigheden van de verdachte overlijdens moeten nu eerst uitgeklaard worden. De onderzoeksrechter vorderde in dat kader een lijkschouwing.