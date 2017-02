"Zijn organen vielen plots uit": prominent criticus Poetin in ziekenhuis

Koen Van De Sype

3/02/17 - 07u31 Bron: BBC, The Hill

© Facebook.

Een van de belangrijkste critici van de Russische president Vladimir Poetin ligt in het ziekenhuis nadat zijn organen het gisteren plotseling lieten afweten. Het is al de tweede keer dat het journalist Vladimir Kara-Murza (34) overkomt. In 2015 vielen zijn nieren al eens uit en werd er een giftige stof in zijn lichaam gevonden. Maar of er kwaad opzet in het spel was of het een gevolg was van medicatie die hij nam, kon niet worden bepaald. Ook nu is er geen duidelijkheid over de oorzaak van het probleem.

Kara-Murza wordt momenteel in een coma gehouden en ligt aan machines die hem in leven moeten houden, zo verklaarde zijn vrouw. "Het klinische beeld is hetzelfde als in 2015, toen mijn man bijna stierf aan nierfalen. Wat aan de basis ligt van zijn toestand, is ook nu niet duidelijk, maar hij was de laatste tijd actief en gezond", vertelde Evgenia Kara-Murza aan de Britse openbare omroep BBC.



Giftige stof

Twee jaar geleden verklaarden de dokters dat er een giftige stof in het lichaam van de journalist zat, maar het werd nooit duidelijk hoe die daar gekomen was. Er werden ook sporen van antidepressiva gevonden, citalopram, en die zou zich in zijn lichaam hebben kunnen opgehoopt, zeker als zijn nieren door een afwijking niet goed zouden hebben gewerkt. De citalopram kan ook gereageerd hebben met een antihistamine die de man nam tegen hooikoorts. Lees ook Amerikaanse regering streng voor Iran, Noord-Korea, Rusland en Israël

VS veroordelen Russische 'agressie'

Boze Trump gooit hoorn op de haak na uitval tegen Australische premier © Facebook.

Sommigen maken zich echter zorgen dat Kara-Murza vergiftigd is om zijn kritische houding ten opzichte van het Kremlin. De journalist - een van de sterke mannen achter de prodemocratische groep Open Russia - was een goede vriend van oppositieleider Boris Nemtsov, die vermoord werd in 2015. Op dat moment zou Nemtsov aan het werken geweest zijn aan een rapport over de rol van het Kremlin in het leveren van wapens aan Russische separatisten in Oost-Oekraïne.



Rozen

Woensdag had Kara-Murza nog een foto gepost op Facebook waarmee hij hulde bracht aan Nemtsov. Het was een beeld van een aantal rozen op de brug waar Nemtsov werd vermoord. "We zijn hier. We herinneren het ons", stond erbij te lezen. Мы здесь. Мы помним. - Vladimir Kara-Murza | Facebook