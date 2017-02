VS veroordelen Russische 'agressie'

Door: redactie

2/02/17 - 23u42 Bron: ANP

Nikki Haley, De nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. © photo news.

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft het "agressieve" optreden van Rusland in Oekraïne krachtig veroordeeld. Ambassadeur Nikki Haley deed dat vandaag in haar eerste optreden voor de Veiligheidsraad.

"Ik vind het jammer dat ik bij mijn eerste optreden hier de agressieve daden van Rusland moet veroordelen", zei Haley. "Het zou niet mogen gebeuren, of zo moeten zijn. Wij willen echt onze betrekkingen met Rusland verbeteren. Echter, de vreselijke situatie in het oosten van Oekraïne is er een die een duidelijke en krachtige veroordeling van de Russische acties vereist."



In het oosten van Oekraïne is de strijd tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten de laatste tijd verhevigd. De Russische president Poetin zei vandaag dat de regering in Kiev het conflict opstookt om te proberen de nieuwe Amerikaanse regering aan haar kant te krijgen.