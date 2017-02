Door: redactie

In Frankrijk is er opschudding over de beveiliging van de presidentskandidate Marine Le Pen, van het Front National. Op beelden is te zien hoe bodyguards een kritische journalist hard aanpakken. De journalist wilde weten hoe het kwam dat Le Pen ten onrechte Europees geld had opgestreken voor een medewerker die niemand kende. De journalist werd hardhandig weggewerkt en fysiek belaagd. Ook de cameraman kreeg een klap.