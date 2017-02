Amerikanen zeggen op Twitter sorry aan Aussies na zware uitval van Trump

© anp.

Donald Trump zou, volgens de Washington Post, al na 25 minuten boos de hoorn hebben opgelegd tijdens een vurig gesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull. De conversatie zou normaal tot een uur duren. "Het interesseert hem niet dat Australië al járen een trouwe bondgenoot is van de VS", verklaart een politiek analist van de krant Trumps uitval. "Hij is van nature geen diplomaat en geen politicus, maar een zakenman." Intussen regent het op Twitter verontschuldigingen van het Amerikaanse volk aan de Aussies.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Feb 02 00:00:00 MET 2017 Malcolm Turnbull. © ap. Unclear why there's been such surprise that Trump lost it on Turnbull. Photo of the call has been out 4 days & says it all. @gregpmiller pic.twitter.com/kgIJHRRFbd — Ned Price (@nedprice) Thu Feb 02 00:00:00 MET 2017

De president van de VS liet via Twitter duidelijk weten wat hij vond van het akkoord dat Obama nog met Australië heeft gesloten over 1.250 vluchtelingen: "een domme deal". Trump deed dat enkele uren nadat details waren uitgelekt over zijn agressieve telefoongesprek met Turnbull afgelopen weekend. De Washington Post bracht uit dat de Amerikaanse president de Australische premier zwaar de mantel zou hebben uitgeveegd.



'Nieuwe bommenleggers Boston'

Volgens de "slechtste deal ooit" - aldus nog Trump volgens de Post - zouden de VS 1.250 vluchtelingen die gestrand zijn op de eilanden Manus en Nauru opvangen. Australië 'dumpt' daar, volgens het zogenaamde push-backbeleid, honderden asielzoekers die niet welkom zijn in het land. Hen opvangen in de VS is een doorn in het oog van Trump, die zou beweerd hebben dat dit zelfs zijn "politieke doodsvonnis" betekent. Hij zou de Australische premier bovendien gezegd hebben dat het land misschien wel de volgende 'bommenleggers van Boston' naar de VS probeert te exporteren.



"Trump maakte carrière in vastgoed, als zakenman die deals sluit", zegt Philip Rucker van de Washington Post. "Als presidentskandidaat beloofde hij de wereldorde te veranderen en het huidige systeem letterlijk op te blazen, omdat hij dat ziet als gevaarlijk en onveilig voor de wereld. Het kan hem niet echt schelen dat Australië een jarenlange bondgenoot is. Wat hem interesseert, is het vluchtelingenbeleid en het gevaar daarvan voor de VS. Om zijn gevoelens daarover te uiten liet hij de diplomatieke subtiliteiten dan ook helemaal achterwege."



Plaatsvervangende schaamte

Het Amerikaanse volk zelf staat alvast niet als één man achter Trump, dat is de laatste weken een understatement gebleken. Ook nu is er weer protest: op sociale media bieden Amerikanen massaal hun excuses aan Australië aan, uit plaatsvervangende schaamte voor hun president.



Malcolm Turnbull is karig met commentaar over het bewuste telefoongesprek, dat Trump overigens zou hebben afgedaan als "veruit het slechtste van de dag" - de president had zaterdag ook contact met onder anderen Angela Merkel en met Vladimir Poetin. Turnbull ontkent dat Trump de conversatie abrupt afbrak. Canberra wijst er wel fijntjes op dat de deal hoe dan ook doorgaat. Al houdt Trump de deur daar toch nog op een kier en spreekt hij van de "intentie" om het akkoord na te leven.