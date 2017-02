"Melania Trump verhuist eind dit jaar naar Witte Huis"

Door: redactie

Melania en haar zoon Barron Trump verhuizen eind dit jaar wel degelijk naar het Witte Huis. Bronnen binnen de Amerikaanse regering verwijzen berichtgeving dat de First Lady in de Trump Tower in New York zou blijven wonen, naar het rijk der fabelen.