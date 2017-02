Artsen vragen om uitzondering inreisverbod VS voor medici en ernstig zieken

Door: redactie

Protesten in Seattle tegen het inreisverbod van Trump. © afp.

De American Medical Association (AMA) heeft president Donald Trump dringend verzocht een uitzondering te maken voor internationale artsen en ernstig zieken op het inreisverbod dat geldt voor zeven moslimlanden.

In een brief aan de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly, waarschuwde de beroepsgroep voor artsen dat het ingestelde verbod voor belemmeringen gaat zorgen voor de gezondheidszorg. Het presidentiële besluit heeft ervoor gezorgd dat internationale medici niet meer terug het land in kunnen of visa krijgen. Daarnaast staat in de brief dat het verbod niet zou moeten gelden voor patiënten die acute medische zorg in de VS nodig hebben.



Ongewenste consequenties

"De AMA is bezorgd dat dit besluit een negatieve impact heeft op de toegankelijkheid van zorg voor patiënten en het creëert ongewenste consequenties voor onze nationale gezondheidssysteem", zo is te lezen op de website van de groep. "Het is van vitaal belang dat patiënten die direct medische behandelingen nodig hebben, deze ook krijgen."