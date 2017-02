Australische politicus noemt alleenstaande moeders "te lui en te lelijk voor een partner"

Door: redactie

Een Australische politicus heeft zichzelf niet populair gemaakt door alleenstaande moeders "te lelijk en te lui om een partner te krijgen en behouden" te noemen. David Archibald van de rechtse nationalistische partij 'One Nation' wil dat alleenstaande moeders geen uitkeringen meer krijgen.

In een artikel voor het rechtse blad 'Quadrant' beschrijft Archibald "verschillende lifestyle-keuzes" die wat hem betreft niet langer overheidsgeld hoeven te ontvangen. "Het eerste dat bij me opkomt zijn alleenstaande moeders", schrijft hij. "Dat zijn vrouwen die te lui zijn om een partner aan te trekken en te behouden, waarmee ze ingaan tegen zo'n drie miljoen jaar van evolutionaire vooruitgang. Tegenwoordig weten we hoe je zwanger wordt, dus iedereen die buiten het huwelijk zwanger wordt, doet het zichzelf aan. Hier kunnen we gemakkelijk de geldkraan dichtdraaien", aldus de politicus.



Verder wil Archibald ook bezuinigen op kinderbijslag en op de uitkering die gehandicapte mensen krijgen. Mensen die wel binnen het huwelijk kinderen krijgen, moeten volgens de politicus belastingvoordelen krijgen.



Respectloos

De Nationale Raad voor Alleenstaande Moeders en hun Kinderen liet in een reactie weten de uitspraken van Archibald respectloos te vinden. "Ik vind het ongelofelijk dat een man in 2017 zich geroepen voelt om zo respectloos te zijn naar vrouwen toe. Vrouwen die op een fantastische manier hun kinderen zelf opvoeden", zegt directeur Terese Edwards. "Hij lijkt geen voeling te hebben met de realiteit en ik begrijp zijn denkwijze niet. Zijn uitspraken lijken terug te grijpen naar de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog."



De partij geeft voorlopig geen gehoor aan de oproep om de politicus te dumpen.