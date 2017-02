Hillary Clinton gaat boek schrijven over verkiezingscampagne

Door: redactie

2/02/17 - 03u45

Hillary Clinton in het rood, samen met oud-president Obama en zijn vrouw Michelle en haar dochter Chelsea en man Bill Clinton. © ap.

Hillary Clinton gaat een boek schrijven waarin ze het onder meer heeft over haar campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016, waarbij ze uiteindelijk het onderspit moest delven voor Donald Trump. Dat meldt haar uitgever Simon & Schuster vandaag. Het boek met essays, dat in de tweede helft van het jaar zal uitkomen, wordt Clintons zesde boek.

Het boek is geïnspireerd door honderden quotes die Clinton in de afgelopen decennia verzamelde, en de Democrate zal ook reflecties over de toekomst neerschrijven. "Dit zijn de woorden waar ik naar leef", aldus de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en First Lady in het persbericht van haar uitgever. "Deze quotes hebben me geholpen te genieten van de goede tijden, te lachen met de absurde momenten, vol te houden tijdens de moeilijke momenten en mijn appreciatie voor alles wat het leven te bieden heeft te vergroten."



Bitsige verkiezingsstrijd

Clinton verloor op 8 november 2016 na een bitsige verkiezingsstrijd het presidentschap aan de Republikein Donald Trump. Trump won het grootste aantal kiesmannen in het Electoral College, maar Clinton kreeg in absolute cijfers 2,2 miljoen stemmen meer achter zich. Sinds de verkiezing houdt ze zich grotendeels op de achtergrond, al drukte ze via Twitter wel haar steun uit voor de vrouwenmarsen die plaatsvonden na de eedaflegging van Trump en voor de manifestanten die protesteren tegen het inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden.