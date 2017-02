Tienduizenden mensen op straat in Roemenië tegen regering

Door: redactie

In Roemenië zijn gisterenavond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de overheid. Volgens verschillende lokale media gaat het om de grootste protesten sinds de val van het communisme in 1989.

De media spreken van 200.000 manifestanten, waarvan de helft in de hoofdstad Boekarest. Ze protesteren tegen de beslissing van de sociaaldemocratische regering dinsdag om via een nooddecreet de anticorruptiewetgeving te versoepelen en eisen het ontslag van de regering. Volgens sommige media zouden in heel het land zelfs 300.000 mensen op straat zijn gekomen, vooral in de steden, maar ook in kleinere dorpen. De autoriteiten weigeren om cijfers vrij te geven over het aantal aanwezigen.



Regeringszetel

In Boekarest kwam het voor de regeringszetel aan het einde van de manifestatie tot geweld tussen de politie en relschoppers. Tientallen hooligans bekogelden de politie met rotjes, stenen en flessen. De agenten reageerden daarop met traangas, waarna een groot deel van de manifestanten, die vreedzaam betoogden, het plein verlieten. Later op de avond kwam het opnieuw tot rellen tussen de politie en de relschoppers. Een krantenkiosk werd in brand gestoken. Vier politieagenten en twee demonstranten raakten lichtgewond, twintig mensen werden opgepakt. De politie nam verschillende molotovcocktails en messen in beslag.



Een woordvoerder van de politie had nog voor het uitbreken van de rellen uitdrukkelijk gewaarschuwd voor mogelijke stoorzenders. De oppositiemedia menen dat de relschoppers door de regering werden ingezet om verdere straatprotesten te verhinderen en alle manifestanten in diskrediet te brengen.



Machtsmisbruik

Dinsdag kwamen ook al tienduizenden mensen op straat naar aanleiding van de aankondiging van de goedkeuring van het nooddecreet, dat enkel voorziet in celstraffen voor verschillende vormen van machtsmisbruik als ze meer dan 44.000 euro verlies opleveren.



De ambassades van België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten hebben gisteren in een gezamenlijke mededeling de beslissing veroordeeld, die "de vooruitgang van Roemenië rond de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie in de afgelopen tien jaar ondermijnt". De bondgenoten van Roemenië waarschuwen ervoor dat de Roemeense regering met het decreet "riskeert partnerschappen te schaden die gebaseerd zijn op gezamenlijke waarden, die inherent zijn aan de leidende principes van de EU en de NAVO. We hopen dat de Roemeense overheid deze tegendraadse koers omkeert", klinkt het.