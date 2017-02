Telefoon van Hitler te koop

Door: redactie

2/02/17 - 00u14 Bron: CNN

© Alexander Historical Auctions.

De telefoon van Adolf Hitler, die in 1945 uit de bunker van de Führer werd verwijderd en al die jaren bewaard werd in een doos in een huis op het Engelse platteland, gaat later deze maand onder de hamer in de Verenigde Staten.

"Mijn vader zag het niet als een relikwie van Hitlers gloriedagen, maar als een gehavend overblijfsel van zijn nederlaag, een soort van oorlogstrofee." Ranulf Rayner De nazileider kreeg de telefoon van de Wehrmacht en gebruikte het toestel voornamelijk tijdens de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog, zo staat in de catalogus van Alexander Historical Auctions in Maryland.



Het veilinghuis omschrijft de telefoon als "Hitlers mobiel vernietigingstoestel" en noemt het 'waarschijnlijk het meest destructieve 'wapen' ooit, dat miljoenen mensen over de hele wereld de dood in stuurde."



De Britse officier Ralph Rayner nam het toestel mee uit de bunker enkele dagen na afloop van de oorlog. Zijn nu 82-jarige zoon Ranulf Rayner erfde de telefoon toen zijn vader in 1977 overleed. "Mijn vader zag het niet als een relikwie van Hitlers gloriedagen, maar als een gehavend overblijfsel van zijn nederlaag, een soort van oorlogstrofee," vertelde hij aan CNN. "Hij had nooit gedacht dat het een belangrijk artefact zou worden." Lees ook Secretaresse van naziminister Goebbels op 106-jarige leeftijd overleden

"Nog honderden oud-nazi's op vrije voeten"

Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood Adolf Hitler