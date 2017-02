Verenigd tegen de haat: moslims krijgen sleutel van synagoge na brandstichting moskee

Door: redactie

1/02/17 Forward

© reuters.

Texas De brandstichting die een moskee in het Texaanse Victoria zaterdagnacht in de as legde, schokt vele inwoners van de stad. Vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap hebben de sleutels van hun verderopgelegen synagoge aan een van de moskee-oprichters overhandigd, zodat de getroffen moslims in een gebedshuis kunnen blijven bidden. De in brand gestoken moskee was het enige islamitische gebedshuis in Victoria.