Iran bevestigt rakettest, "maar die is niet in strijd met nucleair akkoord"

Door: redactie

1/02/17 - 15u53 Bron: Belga

Een middellange afstandsraket werd op 21 september vorig jaar nog rondgereden door de straten van Teheran, tijdens een militaire parade. © ap.

De Iraanse minister van Defensie, Hossein Dehghan, bevestigt dat het land een rakettest heeft uitgevoerd, maar zegt dat die past binnen het "defensieprogramma" van Iran. "De actie is niet in strijd met het nucleaire akkoord of met resolutie 2231 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties", zo citeert een Iraans persagentschap vandaag.