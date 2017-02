Ze zou een rol gespeeld hebben in de dood van haar man, maar zwarte weduwe heeft al nieuwe rijkaard aan de haak

Koen Van De Sype

1/02/17 - 15u53 Bron: Daily Mail, The Sun

Anna Ziuzina en Barry Pring. © rv.

Toen de Britse zakenman Barry Pring (47) in 2008 onder verdachte omstandigheden aan zijn einde kwam, richtten de ogen van de speurders zich al snel op zijn 19 jaar jongere Oekraïense vrouw Anna Ziuzina (28). Maar het onderzoek kwam muurvast te zitten. Net als de rechtszaak rond de verdeling van zijn fortuin van 1,75 miljoen euro. De weduwe en voormalig stripper woont in afwachting van een uitspraak in die laatste zaak intussen in Spanje. Met een andere rijke zakenman.

Toen Anna me via Skype op de hoogte bracht van de dood van mijn broer, klonk ze koud en emotieloos. Het was een beetje als iemand die belde om te zeggen dat de kat was doodgereden. Ze maakte niet de indruk dat ze er echt mee inzat Shaughan Pring "Goudzoeker": zo wordt Anna Ziuzina genoemd in het Britse onderzoek naar de dood van zakenman Barry Pring. Hij werd in 2008 - een jaar na zijn huwelijk - doodgereden in Oekraïne, toen hij na een etentje met zijn internetbruid een taxi probeerde aan te houden. De dader reed 130 kilometer per uur, had zijn lichten niet aan en remde op geen enkel ogenblik. Pring werd 30 meter meegesleept. De dader ging ervandoor. Achteraf werd ook duidelijk dat zijn nummerplaten gestolen waren.



Kwaad opzet

Volgens een onderzoek dat op het ongeval volgde, was er duidelijk kwaad opzet in het spel. Voor de familie van de IT-consultant was het duidelijk: Ziuzina had de opdracht gegeven voor de aanslag. Dat verklaarde de familie vorige week nog maar eens in de rechtszaal. Het enige waar de vrouw volgens hen achteraan zat, was het geld van haar man.



Emotieloos

"Toen Anna me via Skype op de hoogte bracht van de dood van mijn broer, klonk ze koud en emotieloos", aldus Shaughan Pring (54). "Het was een beetje als iemand die belde om te zeggen dat de kat was doodgereden. Ze maakte niet de indruk dat ze er echt mee inzat." Lees ook 27 jaar cel gevorderd in diepvriesmoord: "Ze hebben hem behandeld als een stuk biefstuk"

Vriend van vermoorde Sofie Muylle (27) verhoord als verdachte

Vrouw steekt in motel plots online date neer: "Ik wil seriemoordenaar worden" Barry Pring en Anna Ziuzina op de dag van hun huwelijk. © rv.