"Een stevig potje seks kan mij het leven kosten"

Sven Van Malderen

1/02/17 - 16u06 Bron: Daily Mail

Maak kennis met Katy VanNostrand uit Carbondale (Colorado): de 34-jarige verpleegster lijdt aan inspanningsallergie, een ware gesel voor een fitnessfanate zoals zij. Te veel beweging kan in haar geval immers een anafylactische shock veroorzaken. "Concreet betekent dat zelfs dat een stevig potje seks mij het leven kan kosten."

De eerste allergische reactie vond plaats toen Katy als 22-jarige studente ging joggen met haar vriend. "Plots voelde ik me ellendig. Ik dacht in eerste instantie aan uitdroging, maar er bleek iets veel ergers aan de hand. Mijn gezicht, mijn lippen, mijn ogen,... Alles was opgezwollen en ik had overal rode bultjes op mijn huid (netelroos; nvdr). In het ziekenhuis kreeg ik te horen dat ik een anafylactische reactie gekregen had. Maar wat aan de basis lag, daar hadden ze geen flauw idee van. Misschien iets dat ik gegeten had of het waspoeder dat ik gebruikte."



De aanvallen bleven daarna terugkeren, tot 20 keer per jaar zelfs. Wat scheelde er toch? De vele dokters die ze bezocht, moesten haar telkens het antwoord schuldig blijven. #freckles #buttercups #solobackpacking

Toen Katy na tien minuten op de loopband weer eens prijs had, werd ze doorverwezen naar een allergoloog. De vrouw had er haar bedenkingen bij, maar zou zich het bezoek niet beklagen. Na enkele minuten wist de specialist al dat haar fysieke inspanningen de boosdoener waren.



Haar lichaam gaat in shock van zodra de hormonen -die vrijkomen bij een stijgende hartslag- in contact komen met bepaalde voedingsmiddelen. Druiven, veenbessen, haver, maïs, rijst, ajuin, selderij, venkel, noten en zelfs zwarte peper moest Katy alvast van haar menu schrappen. "En een fysieke inspanning, dat wordt heel ruim geïnterpreteerd. Dat kan gaan van joggen of met mijn hond gaan wandelen tot zelfs een stevig potje seks." One of the best days of my life #rimrockmarathon #rainedforfourhours #bloodyarmpitsfordays #exerciseinducedanaphlaxsisdidntwin