Trumps moslimban kent in VS meer voor- dan tegenstanders

1/02/17 - 13u07 Bron: Reuters

Volgens een peiling zijn er meer Amerikanen die president Trumps tijdelijke inreisverbod voor vluchtelingen en onderdanen van zeven moslimlanden steunen dan er tegenstanders van de moslimban zijn. Volgens de opiniepeiling voelt 31 procent van de Amerikanen zich 'veiliger' door de moslimban, 26 procent verklaart zich 'minder veilig' te voelen door de ban.

De Amerikanen zijn sterk verdeeld als het om Trumps moslimban gaat. Volgens de peiling, die gisteren en eergisteren werd uitgevoerd, is 49 procent van de Amerikaanse volwassenen het 'volmondig' of 'enigszins' eens met Trumps moslimban, tegenover 41 procent dat het 'volmondig' of 'enigszins' oneens is. Tien procent stelde het niet te weten.



De respons volgt de partijscheidingen: 53 procent van de Democraten zegt het 'volmondig oneens' te zijn met Trumps decreet, 51 procent van de Republikeinen zegt het er 'volmondig' mee eens te zijn.



Het inreisverbod geldt voor 120 dagen voor vluchtelingen, voor Syrische vluchtelingen geldt het verbod zonder beperking. De ban geldt tevens voor burgers afkomstig uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen.



Ongeveer 38 procent van de bevraagden verklaarde dat de VS met de ban een 'goed voorbeeld' geeft in de strijd tegen terrorisme, 41 procent meent dat het land daarmee een 'slecht voorbeeld' geeft.



Maar de meeste Amerikanen vindt dat het land geen voorkeur dient te tonen voor christelijke vluchtelingen, zoals Trump had voorgesteld. Ongeveer 56 procent (72 procent van de Democraten en 45 procent van de Republikeinen) is het niet eens met de stelling dat 'het land christelijke vluchtelingen zou moeten verwelkomen, maar geen moslims'.



De peiling van Reuters en Ipsos werd uitgevoerd in alle 50 staten van de VS. Er werden 1.201 mensen bevraagd, waaronder 453 Democraten en 478 Republikeinen.