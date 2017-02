Gewapende politieagent zorgt voor paniek in ziekenhuis Istanboel

Door: redactie

breaking news Een gewapende man heeft vandaag voor paniek gezorgd in het Cerrahpasa-ziekenhuis in Istanboel. Turkse media maakten eerst gewag van een gijzeling van het medisch personeel, maar dat bleek niet het geval. De gewapende man, een politieagent, dreigt zich van het leven te beroven en sloot zich op in een kamer.