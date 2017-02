Jongetje vindt fortuin in prullenbak. Het blijkt de sleutel tot oplossen van misdaad

Griffin Steele met zijn buit © videostill.

video Een uitje naar de speelgoedwinkel is een spannend avontuur geworden voor een 7-jarig jongetje en zijn vader. Het kind vond een waar fortuin in de prullenbak van een lokaal benzinestation in de Amerikaanse staat South Carolina. Maar er zat een reukje aan.

Het duo was op weg naar de speelgoedketen 'Toys 'R Us' toen de vader van Griffin Steele opmerkte dat de bandenspanning van de wagen te laag was. Hij stopte aan een benzinestation om het euvel te verhelpen. Het was toen dat het jongetje iets bizars ontwaarde.



"Papa, kijk daar, een briefje van 20 dollar", riep hij. "En er zit een rode kleur op." De vader ging daarop de winkel van het tankstation binnen om een drankje te kopen en liet meteen de echtheid van het briefje controleren door de kassier. Het bleek echt te zijn.



Toen kleine Griffin zijn lege plastic flesje wegsmeet, ontdekte hij een fortuin in de vuilnisbak. Er lagen stapels en stapels briefjes. Sommige briefjes waren besmeurd met een rode kleurstof, andere niet. De vader van Griffin aarzelde niet om de politie te waarschuwen. Agenten meldden dat het geld afkomstig was van een recente bankoverval.



Het was toen dat het jongetje besefte dat hij althans voor een deel had bijgedragen tot het oplossen van een misdaad. Hij kreeg ook een nuttige levensles mee: het belang van integriteit.



"Het betekent dat je telkens het juiste doet in een bepaalde situatie", zei de pientere kleine detective die daarna toch nog naar de speelgoedwinkel kon.