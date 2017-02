VS houden zich aan deal om 1.250 vluchtelingen van Australië op te nemen

Door: redactie

1/02/17 - 08u40 Bron: Belga

© photo news.

De vluchtelingendeal die Australië en de Verenigde Staten vorig jaar sloten gaat nog steeds door, ondanks het strenge vluchtelingendecreet dat de Amerikaanse president Donald Trump vorige week ondertekende. Dat bevestigde het Witte Huis gisteren.

De eenmalige overeenkomst die de landen vorig jaar bereikten, heeft betrekking op de hervestiging van 1.250 asielzoekers, aldus Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. Zij worden momenteel vastgehouden in de Australische asielcentra op de eilanden Nauru en Manus.



"Er zullen extreme doorlichtingsmaatregelen op hen toegepast worden", zei hij. "Dat maakt een essentieel onderdeel uit van de deal die werd gesloten."



Spicer voegde toe dat de regeling door de Obama-administratie werd getroffen, met de volledige steun van de regering van de Verenigde Staten.



De Australische premier Malcolm Turnbull kondigde de deal in november aan, een week na Trumps verkiezingsoverwinning. Sindsdien bestonden er twijfels over de uitvoering van de deal, gezien Trumps harde standpunten over vluchtelingen.



Veel van de vluchtelingen in de Australische detentiecentra zijn immers afkomstig uit de moslimlanden, waarvan de inwoners de VS voorlopig niet binnen mogen als gevolg van het decreet dat Trump vorige week ondertekende.