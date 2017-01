Slovakije verstrengt godsdienstwet

Door: redactie

Slovakije heeft de staatserkenning van nieuwe religieuze gemeenschappen verstrengd. Vanaf maart moeten minstens 50.000 volwassen staatsburgers zich tot een bepaalde geloofsovertuiging bekennen, vooraleer die officieel als kerk of religieuze gemeenschap kan geregistreerd worden.

Het parlement in Bratislava overstemde met een tweederdemeerderheid een eerder door de partijloze president Andrej Kiska ingediend veto. Daarmee is voor lange tijd uitgesloten, dat bijvoorbeeld de islam als officiële religie erkend wordt.



De slechts drieduizend moslims in het land bleven ook ver onder de tot vandaag geldende drempel van 20.000 volwassen leden. De sociaaldemocratische regeringsleider Robert Fico had herhaaldelijk aangekondigd dat hij met alle legale middelen "het onstaan van een gesloten moslimgemeenschap in Slovakije" zal verhinderen. Slechts op die manier kan terreurgevaar de kop worden ingedrukt. De nu goedgekeurde wet was ingediend door Fico's coalitiepartner, de Slovaakse nationale partij SNS.