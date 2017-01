Dit bedrijf gebruikt uw persoonlijke gegevens om de verkiezingen te beïnvloeden

Door: redactie

Op 9 november, de dag na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, stuurde een klein bedrijfje uit Londen, genaamd Cambridge Analytica, een persbericht uit: "We zijn verheugd dat onze revolutionaire aanpak voor 'data-driven' communicatie zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de buitengewone verkiezingsoverwinning van president-elect Donald Trump", zo liet de 41-jarige CEO Alexander Nix weten. Zijn bedrijf was actief betrokken bij de Trump-campagne en de Brexit-campagne. Maar wat doet zijn firma dan precies?

© afp. Cambridge Analytica maakt deel uit van het moederbedrijf Strategic Communication Laboratories, dat zich op zijn website voorstelt als een "vooraanstaand verkiezingsmanagementbureau". Steve Bannon, Trumps hoofdstrategist in het Witte Huis, is lid van de raad van bestuur van Cambridge Analytica.



Het bedrijf maakt gebruik van 'big data': big data zijn in feite alle sporen die we door ons online- en offline-gedrag achterlaten, zoals een aankoop met onze kredietkaart, een 'like' op Facebook, een zoekterm in Google of zelfs elke beweging die we maken met onze smartphone in onze broekzak.



Psychometrie "We zijn erin geslaagd om de persoonlijkheid van elke volwassene in de Verenigde Staten van Amerika te voorspellen." Alexander Nix, CEO Cambridge Analytica De aanpak van Cambridge Analytica is gestoeld op psychometrie, een tak van de psychologie die persoonlijkheidskenmerken meet aan de hand van data. Daarbij worden mensen beoordeeld op de vijf OCEAN-criteria: openheid, perfectionisme, extrovertheid, aangenaamheid en neurotisme (in het Engels: Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, Neuroticism).



Op 19 september 2016 lichtte bedrijfsleider Alexander Nix een tipje van de sluier over zijn werk op tijdens een toespraak op de Concordia Summit in New York, een economische top voor bedrijven, overheden en NGO's . Hij vertelde dat verkiezingscampagnes tot voor kort uitsluitend georganiseerd werden rond demografische concepten. Maar de aanpak waarbij alle vrouwen dezelfde boodschap moeten krijgen omwille van hun geslacht of alle Afro-Amerikanen omwille van hun ras, noemt hij "een volslagen idioot idee". "We zijn erin geslaagd om de persoonlijkheid van elke volwassene in de Verenigde Staten van Amerika te voorspellen", vertelde hij.

Data verzameld in alle mogelijke hoeken Nix legde uit dat zijn bedrijf data aankoopt bij de meest uiteenlopende bronnen, zoals klantenbestanden van winkels en autobedrijven, gegevens van klantenkaarten, lidmaatschappen van clubs, de abonneegegevens van magazines, enz.



Deze informatie combineert Cambridge Analytica met online data (afkomst uit onder andere je Facebookactiviteit, apps die gebruikt,...) om een OCEAN-persoonlijkheidsprofiel op te stellen. Al die gegevens werden dan gecombineerd met de kieslijsten van de Republikeinse partij.

Gepersonaliseerde propaganda Elke kiezer kreeg andere boodschappen die op zijn emoties, interesses, angsten en waarden waren afgestemd. Cambridge Analytica stelde aan de hand van die informatie 32 persoonlijkheidsprofielen op, waarin de gebruikers van Facebook en digitale televisie werden ingedeeld. Zo bleek dat mannen die een voorkeur hadden voor wagens die in de VS geproduceerd worden, een groter kans te hebben om op Trump te stemmen.



Vervolgens werd het voor Cambridge Analytica mogelijk om kiezers via sociale media en digitale televisie heel gerichte berichten te sturen: elke kiezer kreeg boodschappen die op zijn emoties, interesses, angsten en waarden waren afgestemd. Burgers die erg angstig zijn, kregen bijvoorbeeld meer berichten waarin het belang van vrije wapendracht wordt benadrukt. Voor mensen die hoog scoren op het kenmerk 'Aangenaamheid', werd er in de berichten van Trumps kiespropaganda gefocust op waarden zoals traditie, familie en geloof.

Succes In hoeverre het bedrijf er effectief in geslaagd is om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden is onduidelijk: Cambridge Analytica weigert daarover informatie bekend te maken.



Maar de resultaten van een onderzoek aan de universiteit van Stanford blijken alleszins erg verontrustend: boodschappen die afgestemd zijn op de gebruiker worden 63% vaker aangeklikt dan algemene reclameboodschappen en leiden tot 1400 keer meer conversies (aantal mensen dat effectief tot een aankoop overgaat, red.).