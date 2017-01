Verdachte aanslag Quebec is Trump-fan

Door: redactie

31/01/17 - 19u52 Bron: vtmnieuws.be, Globe and Mail

video De vermoedelijke dader van de schietpartij in een moskee in het Canadese Quebec is gisteravond aangehouden. Het zou gaan om de 27-jarige Frans-Canadese student Alexandre Bissonnette. Er duiken meer en meer details op over zijn identiteit, een overzicht.