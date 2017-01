Burgemeester van Front National over Trumps inreisverbod: "Die maatregelen zijn nodig, ook als ze choqueren"

© afp.

Inreisverbod VS De FN-burgemeester van Hénin-beaumont in Pas-de-Calais ziet geen graten in het omstreden inreisverbod dat werd afgekondigd door Donald Trump. Volgens de verkozene van het Front National kunnen dergelijke maatregelen ook perfect in Europa werken. En mogelijk zal zijn partij zich hierdoor laten inspireren indien Marine Le Pen verkozen wordt tot president van Frankrijk.