Haar ouders namen haar alles af omdat ze een relatie had met een zwarte jongen. Toch zal je een warm gevoel krijgen van haar verhaal

"Ik zal nooit het geroep van mijn ouders vergeten toen ik hen een foto liet zien van mijn nieuwe liefje. Ze gilden dat ze ontgoocheld waren en dat ik zo veel beter kon krijgen." De Amerikaanse Allie Dowdle (18) uit Memphis kreeg de wind van voren toen ze thuis vertelde dat ze een relatie had met een zwarte jongen. Haar vader en moeder namen haar auto, haar telefoon, haar spaargeld en de centen af waarmee ze wilde gaan studeren. Maar het meisje liet zich niet uit het veld slaan.

Het was het feit dat haar opleiding in gevaar kwam, dat haar ertoe aanzette om geld in te zamelen via het internet, zo schrijft ze zelf op haar GoFundMe-pagina. "Mijn opleiding is altijd heel belangrijk geweest voor me", vertelt ze. "Zo heb ik afgelopen vakantie al een stage van twee maanden gedaan in het plaatselijke ziekenhuis. Het is intussen een jaar geleden dat ik mijn ouders het nieuws vertelde. Maar het gesprek was al voorbij nog voor het goed en wel begon. Mijn vader zei dat ik Michael niet meer mocht zien. Ik begreep niet dat je zoiets kon zeggen, gewoon om iemands huidkleur."



Desastreus

Het meisje besloot om haar vriendje - Michael Swift - dan maar in het geheim te blijven ontmoeten. Intussen praatte ze op haar familie in om hen te doen begrijpen hoe belangrijk hij voor haar was. "Ongeveer een maand geleden kwam het uiteindelijk tot een ontmoeting", zegt ze. "Het resultaat was desastreus. Mijn ouders pakten me alles af, inclusief het geld waarmee ik zou gaan studeren."