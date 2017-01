Heftige beelden: Audi-bestuurder drukt weggebruiker van de weg

Door: redactie

31/01/17 - 12u32 Bron: Omroep Brabant - AD.nl

video De Nederlandse politie heeft heftige beelden vrijgegeven van een verkeersruzie op de snelweg N2 bij Eindhoven. Te zien is dat een bestuurder van een Audi een andere weggebruiker gewoon van de weg drukt. Deze crasht vervolgens in de sloot en slaat meerdere keren over de kop. Volgens de politie gaat het om poging tot doodslag.