Ophef rond quote burgemeester New York: "Dronken rijden is slechts klein misdrijf"

Door: redactie

31/01/17 - 11u29 Bron: Fox News & CNN

Burgemeester van New York, Bill de Blasio. © reuters.

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft zich maandag laten opmerken met een opvallende quote. Hij liet in een interview met de Amerikaanse zender CNN verstaan dat dronken rijden slechts een klein strafbaar feit is.

CNN wilde in het interview graag te weten komen welk standpunt de burgemeester van New York inneemt wanneer het over illegale immigranten gaat die in zijn stad een klein misdrijf begaan. "In oktober 2014 is afgesproken dat de stad New York sans-papiers 'beschermt' die zich schuldig hebben gemaakt aan kleine misdrijven, waaronder diefstal en rijden onder invloed. Waarom houdt de stad er een andere wetgeving op na? Wie illegaal in dit land verblijft en dronken rijdt, kan er toch worden uitgezet?", vroeg journalist Jake Tapper aan De Blasio.



De burgemeester antwoordde dat 170 misdrijven gecatalogeerd worden als 'ernstig' en dat "serieuze" criminaliteit altijd tot op het bot wordt onderzocht. De Blasio voegde er daarnaast aan toe dat kleine overtredingen niet altijd leiden tot een deportatie.



De Blasio: "Ik wil families niet uit elkaar gerukt zien omwille van kleine vergrijpen." Daaronder verstaat de burgervader onder meer een grote diefstal of rijden onder invloed. "Dergelijke ingrepen zie ik niet als een ernstig strafbaar feit, zeker niet wanneer ze niet leiden tot iets 'negatiefs'."



Enkele Amerikaanse organisaties, waaronder 'Mothers Against Drunk Driving' hebben al misnoegd gereageerd. "Rijden onder invloed is ábsoluut geen klein misdrijf, zeker niet wanneer je weet dat het elk jaar 300.000 (dodelijke) slachtoffers maakt", klinkt het. "Dronken rijden is áltijd een strafbaar feit en we mogen de impact die het heeft op familie en vrienden niet minimaliseren, zoals de burgemeester hier heeft gedaan."