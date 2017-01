H&M herbekijkt winkelbestand

Door: redactie

31/01/17 - 09u54 Bron: Belga

© epa.

De Zweedse kledinggigant Hennes & Mauritz (H&M) gaat naast de opening van nieuwe winkels wereldwijd, ook haar bestaande winkelbestand herbekijken. Daarbij worden winkelsluitingen en verhuisoperaties niet uitgesloten, zo staat in het persbericht over de jaarcijfers. Meer details zijn nog niet bekend. H&M geeft mee dat 2016 "een uitdagend jaar was voor de retailsector in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten en China". Ook kopen steeds meer mensen online.