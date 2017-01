Gouverneur van New York wil recht op abortus toevoegen aan grondwet van de staat

Door: redactie

De gouverneur van de staat New York heeft gisteren voorgesteld om het recht op abortus, dat president Donald Trump dreigt te beperken op federaal niveau, op te nemen in de grondwet van zijn staat. Hij wil zo aan elke vrouw het recht op abortus garanderen.

"Nu Washington de rechten van vrouwen willen inperken, willen wij ze beschermen. En omdat ze de reproductieve rechten bedreigen, stel ik een amendement voor om Roe v. Wade (het arrest uit 1973 van het Hooggerechtshof dat het recht op abortus erkende, red.) in te schrijven in de grondwet van de staat New York, om zo elke aanval op het recht op vrije keuze tegen te houden", aldus gouverneur Andrew Cuomo in een persbericht. "We laten niet toe dat de beweging voorwaarts voor vrouwen wordt afgeremd. We moeten deze kans grijpen om de staat en de natie vooruit te laten gaan en de gezondheid van vrouwen te verdedigen."



De gouverneur, die zichzelf profileert als een hevige tegenstander van het rechtse beleid van Donald Trump en de Republikeinse meerderheid in het Congres, had eerder al aangekondigd dat zijn regering van de verzekeringsmaatschappijen ging eisen dat ze medisch noodzakelijke abortussen en de meeste vormen van contraceptie moeten dekken.



Trump zal normaal gezien dinsdag of woensdag zijn nominatie voor de vacante post van opperrechter bekendmaken. Hij kondigde kort na zijn verkiezingsoverwinning aan dat hij een rechter wil benoemen die tegen abortus en voor wapendracht is. In het Hooggerechtshof zullen dan vier progressieve rechters zetelen en vijf conservatieve, waarvan er eentje, Anthony Kennedy, soms aanleunt bij de progressieve rechters als het op abortus aankomt.



Indien Trump tijdens zijn mandaat nog een andere rechter zou kunnen benoemen, zal het evenwicht volgens experts helemaal verstoord zijn, en zou Roe v. Wade kunnen worden ingetrokken. Als dat gebeurt, zouden de staten vrij zijn om het recht op abortus te beperken en zou het Congres een anti-abortuswetgeving kunnen goedkeuring.