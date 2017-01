Zesde persoon overlijdt na aanval met auto in Melbourne

Door: redactie

De aanval eerder deze maand van de bestuurder die in een drukke winkelstraat in de Australische stad Melbourne opzettelijk inreed op voetgangers, heeft een zesde dodelijk slachtoffer geëist. Dat heeft de politie meegedeeld.

Een 33-jarige vrouw van Melbourne overleed er maandagavond in het ziekenhuis, zei een woordvoerder van de politie vandaag. Bij de aanval op 20 januari vielen nog vijf andere doden, onder hen een baby van drie maanden en een tienjarig meisje. Volgens de politie liggen er nu nog negen mensen in het ziekenhuis, waarvan een persoon nog in kritieke toestand verkeert.



Opzet

De politie denkt dat de 26-jarige bestuurder "met opzet een aantal bestuurders raakte, met een gestolen wagen". Vorige week werd hij vijf keer aangeklaagd voor moord en in augustus moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.



Huiselijk geweld

De politie van de staat Victoria deelde mee dat de man een geschiedenis had van huiselijk geweld, psychiatrische problemen en verdovende middelen. Op de dag waarop hij inreed op de menigte werd hij door de politie achtervolgd omdat hij messteken uitdeelde aan zijn broer.