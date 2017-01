Mysterie rond moord op vertrouweling van Aung Sang Suu Kyi in Myanmar

Door: redactie

Na de moord in Myanmar op een vertrouweling van mensenrechtenactiviste Aung Sang Suu Kyi, in 1991 onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, blijft het motief onduidelijk. Topadvocaat U Ko Ni werd zondag doodgeschoten op de luchthaven van Yangon, het voormalige Rangoon en de grootste stad van het Zuidoost-Aziatische land. De vermoedelijke dader werd opgepakt. Over zijn motief was er ook nauwelijks informatie voorhanden.