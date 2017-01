Gewiekste oplichter peutert 385 euro los in Aldi voor tv die hij nooit heeft gekocht

De dief blijkt enorm gewiekst. © politie Lincolnshire.

Een gehaaide oplichter is een Aldi in het Verenigd Koninkrijk buitengewandeld met een vergoeding voor een tv die hij nooit heeft gekocht. De Britse politie heeft beelden van de uitgekookte bedrieger verspreid in de hoop de man te kunnen vatten.

De oplichter van middelbare leeftijd stapte het filiaal in Lincoln op 2 januari binnen. Met een glimlach op zijn gezicht ging hij recht op zijn doel af: de rayon met alle elektronica. Hij nam een smart tv uit de rekken en liep ermee naar de kassa. Daar deed hij alsof hij het toestel kwam terugbrengen en eiste een terugbetaling.



Toen de kassier om een betalingsbewijs vroeg, reageerde de man misnoegd. Daarop stapte hij kordaat naar de manager van de Aldi en had er een kort gesprek mee. Toen beide mannen elkaar de hand schudden, leidde de kassier daar onterecht uit af dat de zaak was geregeld. Hij betaalde de vergoeding van 330 pond (omgerekend 385 euro) aan de dief uit voor een toestel dat hij nooit had gekocht.



Uit een video van de bewakingscamera bleek wat later hoe gewiekst hij de kassierster om de tuin had geleid. De politie verspreidde de beelden van de oplichter in de hoop hem te kunnen vatten.