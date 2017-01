"Situatie in Libische migrantenkampen erger dan concentratiekampen"

Bewerkt door: LB

30/01/17 - 12u20 Bron: Die Welt, The Guardian

Migranten op weg naar Italië krijgen reddingsvesten aangereikt vanop een reddingsboot van Artsen Zonder Grenzen en SOS Mediterranee. © ap.

Folteringen, verkrachtingen, executies en systematische schendingen van de mensenrechten: de situatie van migranten en vluchtelingen in kampen in Libië zijn erger dan die in de concentratiekampen van de nazi's. Dat stelt de Duitse ambassadeur in Niger, die rapporten over de toestand in de Libische kampen verifieerde, in een brief aan het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vrijdag komen de EU-leiders bijeen in Malta om, onder druk van Italië, manieren te zoeken om de migratie vanuit Afrika over de Middellandse Zee in te dijken.