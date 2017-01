Britten tekenen massaal petitie om Trump weg te houden bij de Queen

Door: redactie

30/01/17 - 09u29 Bron: Metro.co.uk

© epa.

De Britten zien Trump liever gaan dan komen, en ze willen hem al helemaal niet in de buurt van hun koningin. Al bijna 1 miljoen inwoners van Groot-Brittannië hebben daarvoor een petitie getekend, waardoor de regering zwaar onder druk staat.

© Screenshot.

De Britse regering staat zwaar onder druk over het staatsbezoek van Donald Trump dat later dit jaar plaatsvindt. Nu de Amerikaanse president een ban uitvoerde op verschillende moslimlanden, protesteert het volk massaal tegen de komst van Trump. Intussen tekenden al meer dan 940.000 mensen een petitie die moet verhinderen dat Trump met veel poeha onthaald wordt en de Queen ontmoet. "Hij mag best komen als staatshoofd van de VS, maar hij zou niet uitgenodigd mogen worden voor een officieel staatsbezoek", klinkt het daar. "Dat is alleen maar een schande en gênant voor Hare Majesteit de Koningin."



Het aantal handtekeningen overtreft ruimschoots de verwachtingen: de organisatoren hoopten op 100.000 handtekeningen, omdat het parlement dan de petitie in overweging moet nemen en er eventueel een debat over kan voeren. En het ziet ernaar uit dat dat ook zal gebeuren: verschillende parlementairen lieten al weten dat ze het bezoek niet steunen en dat ze zullen proberen om eronder uit te komen.