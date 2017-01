Meer dan twee miljoen Fransen brachten stem uit tijdens socialistische voorverkiezingen

Door: redactie

30/01/17 - 02u30 Bron: Belga

De voormalige Franse minister van Onderwijs, Benoit Hamon, wordt de nieuwe presidentskandidaat voor de socialisten. © reuters.

De opkomst voor de tweede ronde van de Franse socialistische voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van april-mei was aanzienlijk hoger dan die van de eerste ronde van de verkiezing. Met 98,25 procent van de stembureaus geteld, bedraagt de opkomst 2.014.176 kiezers, melden de verkiezingsautoriteiten. Vorige week daagden nog 1,66 miljoen kiezers op voor de eerste ronde.

In november brachten in de tweede ronde van de voorverkiezingen van Les Républicains nog 4,4 rechtse kiezers hun stem uit, wat leidde tot de verkiezing van François Fillon als de rechtse presidentskandidaat. Die neemt het bij de presidentsverkiezingen in april en mei samen met de extreemrechtse Marine Le Pen op tegen Benoît Hamon, die gisteren bij de tweede ronde van de linkse voorverkiezing 58,87 procent van de stemmen kreeg. Zijn tegenstander, de voormalige premier Manuel Valls, kreeg 41,13 procent van de kiezers achter zich, zo blijkt na de telling van meer dan 98 procent van de stemmen.



Underdog

Hamon, die het linkse kamp wil samenbrengen om een sociale, economische en democratische meerderheid te vormen, begint zijn nationale verkiezingscampagne als underdog. Volgens peilingen die gisteren werden gepubliceerd, neemt Marine Le Pen de favorietenrol over van François Fillon, die vorige week in opspraak kwam omdat zijn vrouw op kosten van het parlement gewerkt had voor Fillon en zijn opvolger, wat haar een bonus van 500.000 euro zou hebben opgeleverd.



Op de derde plaats in de peilingen staat ex-minister van Economie Emmanuel Macron, de kandidaat van de sociaal-liberale beweging "En Marche", die zijn achterstand tegenover Fillon kleiner ziet worden.