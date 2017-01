Trump verdedigt inreisverbod, Democraten gaan in de tegenaanval met nieuwe wet

Maarten van Ast

President Trump heeft vanavond opnieuw zijn omstreden inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden verdedigd. In een verklaring zegt hij dat de Verenigde Staten een trotse natie van immigranten is en klaarstaat voor mensen die vluchten voor onderdrukking. "Maar daarbij beschermen we wel onze eigen inwoners en grenzen. Het inreisverbod is geen mosilmstop", klonk het. De Democaten hebben alvast gemeld dat ze zullen "klauwen, knokken en vechten" totdat de decreten teruggedraaid zijn.

Trump ontvangt wereldwijde kritiek vanwege het inreisverbod, waarin het grondgebied van de VS met onmiddellijke ingang tijdelijk gesloten wordt voor reizigers uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen. Toch is de kersverse president niet van plan zijn immigratiebeleid te wijzigen.



Syrië

In de verklaring laat hij weten andere manieren te zullen vinden om de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië te helpen. "Ik leef enorm mee met de mensen die betrokken zijn bij deze vreselijke humanitaire crisis in Syrië. Mijn eerste prioriteit zal altijd zijn om ons land te dienen en te beschermen, maar als president zal ik altijd manieren te vinden om alle mensen die lijden te helpen."



Obama

Volgens Trump is er geen sprake van een "moslimstop" en zijn de media verantwoordelijk voor die suggestie. "De maatregelen lijken op die van president Obama in 2011, toen hij gedurende zes maanden geen vluchtelingen uit Irak toeliet. De zeven landen in dit decreet zijn dezelfde landen die door de vorige regering werden gezien als bron van terreur", aldus de verklaring. "Dit gaat niet om geloof, maar om terreur en de veiligheid van ons land. Er zijn meer dan veertig verschillende landen wereldwijd waar vooral moslims wonen die niet getroffen zijn door het decreet."



De migratiestop tijdens de regeerperiode van Obama kwam er nadat de FBI ontdekte dat twee militanten van al-Qaida, die in Irak Amerikaanse soldaten hadden aangevallen, in Kentucky leefden. Verschillende media wijzen er dan ook op dat Obama's stop er kwam voor een reden, terwijl Trumps beslissing geen specifieke aanleiding heeft."



Doorlichting

Zodra de veiligheidsmaatregelen opnieuw zijn doorgelicht, zal de VS weer visa's verstrekken aan reizigers uit de zeven moslimlanden. Dat zal ongeveer drie maanden in beslag nemen.