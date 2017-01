Meisje (6) sterft op skipiste

Door:

29/01/17 - 22u31 Bron: Bild Door: Karen Van Eyken 29/01/17 - 22u31 Bron: Bild

(Archiefbeeld) © thinkstock.

Oostenrijk Wat een prachtige winterdag had moeten worden tijdens hun vakantie in Oostenrijk, is voor een Duitse familie uitgedraaid op een nachtmerrie. Hun dochtertje is verongelukt op de skipiste in de regio Wilder Kaiser in Tirol.